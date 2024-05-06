"لا نريد أن نعيش نكبة أخرى".. شاهد ما قاله رياض منصور عن إخراج الفلسطينيين من رفح والضفة

(CNN)-- قالت الإدارة الأمريكية، الاثنين، إنها "تشعر بالفضول" بشأن التفاصيل المحيطة بالإخلاء المخطط له في شرق رفح، موضحة أن الرئيس جو بايدن نقل مخاوفه بشأن العملية البرية المحتملة في المنطقة خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين: "نحن نطرح أسئلة على الإسرائيليين حول نواياهم هنا، وما هو الغرض الأكبر من هذا الإخلاء، وطبيعة ما يريدون الذهاب إليه. عليك حقاً أن تذهب إلى الإسرائيليين وتتحدث عن عملياتهم وخططهم العسكرية، لن أسبق ذلك - ولكن هل لدينا فضول بشأن التوقيت والنوايا وإلى أين يتجهون؟ نعم بالتأكيد، وقد أعرب الرئيس عن فضولنا بشأن ذلك خلال المكالمة الهاتفية اليوم".

وفي إطار الاستعدادات لعملية برية، يقوم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في شرق رفح وتوسيع المنطقة الإنسانية في المواصي وخان يونس، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي الاثنين.

بينما أكد كيربي مرارًا للصحفيين أن الإدارة الأمريكية تعارض عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح التي من شأنها أن تعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف: "لا أريد أن أسبق العمليات التي لم تحدث، ولا أريد أن أتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يمكنني فقط أن أقول إننا لا نريد أن نرى عمليات في رفح وما حولها تجعل الأمر أكثر صعوبة". وقال: "من أجل أن يكون الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ هناك ومأوى آمنين". وأضاف: "لقد عرضنا هذه القضية سرًا على الإسرائيليين، وقد فعلها الرئيس مرة أخرى اليوم مع رئيس الوزراء مباشرة، وقد أوضحناها علنًا بالتأكيد، وكنا متسقين للغاية بشأن ذلك".

ورفض القول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن تحرك الجيش الإسرائيلي لتوزيع منشورات تحث السكان في رفح على إخلاء المنطقة قد ضغط على حماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من مصر وقطر. وقال: "لا أعتقد أننا نعرف ذلك".