مصدر لـCNN: مدير CIA يصل القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن غزة

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(CNN)-- قال مصدر مطلع على الاجتماعات لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، موجود حاليا في القاهرة، الثلاثاء، لإجراء مزيد من المحادثات، بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وتجري المفاوضات في القاهرة على مستوى فرق العمل، ومن غير المتوقع أن ينضم بيرنز إليها لكنه سيلتقي بمختلف الوفود. وقالت كل من إسرائيل وقطر إنهما سترسلان فريقين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الجولة الأخيرة في القاهرة بأنها "مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين"، حيث لم تجتمع الولايات المتحدة ولا إسرائيل مع مسؤولي حماس.

وعاد بيرنز إلى المنطقة، ووصل القاهرة، في أواخر الأسبوع الماضي قبل أن ينتقل إلى الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وفي الدوحة، ساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إعادة صياغة إطار العمل مع القطريين الذي تم تقديمه بعد ذلك إلى حماس، ثم ردت عليه الحركة، مساء الاثنين.

وتأتي مباحثات القاهرة بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" في شرق مدينة رفح بقطاع غزة، الاثنين، كما أعلن، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وأمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، السكان في شرق رفح والمنظمات الدولية بالإجلاء إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.