شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية على مدينة رفح الحدودية مع مصر، في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن جيشها سيمضي قدما في عمليته بالمنطقة.

يأتي ذلك بعد أن قالت حماس إنها وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر، وأدى هذا الخبر إلى احتفال سكان غزة في الشوارع.

ومع ذلك، يقول الإسرائيليون إنه لا توجد صفقة على الطاولة وافقت عليها حماس وكانوا جزءًا منها، كما أنهم يرسلون ممثلين إلى طاولة المفاوضات.