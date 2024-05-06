الأردن يحذر من "مجزرة" في رفح وسط ترقب لهجوم إسرائيلي محتمل

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الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، من أن الفلسطينيين يواجهون خطر ما وصفه بـ"مجزرة أخرى تهدد إسرائيل بارتكابها في مدينة رفح"، جنوب قطاع غزة.

وقال الصفدي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "يواجه الفلسطينيون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه "يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورًا لمنعها"، معتبرًا أن "فشله (المجتمع الدولي) في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تُمحى. عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها"، حسب وصفه.

وتأتي تحذيرات وزير خارجية الأردن، بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "بإخلاء المنطقة فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسعة عند نقاط التفتيش".