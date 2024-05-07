دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع قصيدة رثاء كتبها نائب رئيس الدولة في الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأمير والشاعر السعودي الراحل، بدر بن عبدالمحسن.

ونشر الشيخ محمد بن راشد القصيدة عبر صفحته على "إنستغرام" إذ عبّر فيها عن حزنه على رحيل الأمير الشاعر الذي يُلقب بـ"البدر".

وجاء في أبيات القصيدة: "الـشـعرْ مــا يـفـنىَ ولا يـموتْ الإبـداعْ... لـــكــنْ بـــــدرٍ مـــــنْ بــــدورَهْ تــرجَّــلْ... شـاعـرْ لــهْ الـكـلمهْ بـما يـريدْ تـنصاعْ... بــهْ إرتـقـىَ الـمـعنىَ بـمـا مـنـهْ سـجَّـلْ.... يـابـدرنـا الـحـاضـرْ قـصـايدكْ تـنـذاعْ... مـــادامــتْ الــدنــيـا وقــــدركْ مــبـجَّـلْ... لـكْ مـعْ مـسيرْ الـشمسْ غـيبهْ ومطلاعْ... ولــــكْ عـنـدنـا قـــدرْ الأغـــرْ الـمـحـجَّلْ... والـنـاسْ فــي الاقــدارْ مـعروفهْ أنـواعْ.... وإنـــتــهْ الــذهــبْ والـمـنـزلـهْ دومْ الأولْ... فـيـكْ الـتـواضعْ مــعْ رفـيعاتْ الأطـباعْ... وعـلـيكْ مــنْ لــهْ حـاجـهْ لـفـضلْ عــوَّلْ... إنْ غابْ زولكْ لكْ ضيا الشعرْ مسطاعْ... يـــا الـمـبدعْ الـلـي بـعـدما فــازْ حــوَّلْ".

وكتب الشيخ محمد بن راشد في منشوره على "إنستغرام" قبل سرد أبيات القصيدة: "في رثا الأخ الأمير بدر بن عبدالمحسن".

وحازت قصيدة الشيخ محمد بن راشد على استحسان واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي وتداولها العديد من المستخدمين.