سماع دوي انفجارات في رفح.. ومصادر تعلق لـCNN

(CNN)-- أظهرت مقاطع فيديو وصور حصلت عليها شبكة CNN، حدوث عدة انفجارات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الاثنين.

وذكرت حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانفجارات وقعت شرق رفح، وهي المنطقة التي أمر فيها الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين في وقت سابق من الاثنين.

ووفقا لما نقله محلل الشؤون السياسية والعالمية في CNN، باراك رافيد، عن مصدرين فإنه من المقرر أن تسيطر القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في الساعات القليلة المقبلة.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر ، في وقت سابق من الاثنين، بيانا قال فيه إن العملية العسكرية في رفح ستستمر، بعد قرار تم اتخاذه بـ"بالإجماع".

وفي بيان مقتضب في وقت متأخر الاثنين، بعد أن أعلنت حركة "حماس" أنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس".

وفي المقابل، لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الانفجارات في رفح "تمثل بداية عملية إسرائيلية كبرى".

وقال المسؤولون الأمريكيون، لـCNN، إنهم يراقبون "عن كثب" التقارير عن حدوث انفجارات في رفح ولديهم "مخاوف حقيقية" بشأن الوضع، لكنهم لا يعتقدون أن ما يحدث الآن هو بداية عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذكروا أنها غارات "محدودة النطاق".

يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال، للصحفيين، الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تعارض دخول إسرائيل إلى رفح.