"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

(CNN) -- التقى قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، الثلاثاء، وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، خلال زيارة إلى مصر لإجراء محادثات عن "المخاوف الأمنية الإقليمية، وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن كوريلا أجرى الزيارة بهدف "الحصول على فهم أعمق لوجهات نظر القادة العسكريين المصريين بشأن الأمن الإقليمي وحالة المساعدات الإنسانية".

وأضافت أن المحادثات "ركزت على المخاوف الأمنية الإقليمية في غزة والبحر الأحمر، وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى إعادة الاستقرار في أعقاب الصراعات الإقليمية الحالية".

وقال كوريلا إن "مصر تلعب دورا حاسما في الأمن الإقليمي وكان لها دور فعال في تمكين المساعدات الإنسانية لشعب غزة"، وأضاف أن "اجتماعات مثل هذا الاجتماع ضرورية لبناء فهم أعمق للتحديات الإقليمية والحفاظ على العلاقات اللازمة لتحسين الأمن".

ومن جانبه، قال الجيش المصري، في بيان عبر فيسبوك، إن اللقاء "تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصةً فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة" .

وأضاف البيان أن وزير الدفاع المصري أكد على "العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية ، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البرى للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها الفلسطينيين بقطاع غزة" .