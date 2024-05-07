تزعم إسرائيل أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد شن غارات جوية خلال الليل، مع تحرك الدبابات ورفع الأعلام.

يأتي ذلك بعد أن قالت حماس إنها وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار، لكن رد إسرائيل كان أن حماس بعيدة كل البعد عن تلبية مطالبها، قائلة إن هناك ثغرات كبيرة.

سوف ترسل إسرائيل وفدًا إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات.



تهدف عملية إسرائيلية في رفح إلى مواصلة الضغط على حماس للموافقة على اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما قال مصدر مطلع على الخطط الإسرائيلية لشبكة CNN.

في تل أبيب، انضم إسرائيليون إلى عائلات الرهائن خارج مقر الأمن الإسرائيلي مطالبين الحكومة بقبول وقف إطلاق النار.



وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن الاستيلاء الأخير على رفح قد يؤثر على المساعدات التي تدخل غزة.



تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.