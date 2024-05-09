مسؤول أمريكي لـCNN: سقوط قذائف بالقرب من موقع تفريغ لرصيف مساعدات غزة

(CNN) -- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن 3 قذائف هاون سقطت، الأربعاء، بالقرب من موقع التفريغ المخصص للرصيف الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضاف المسؤول أن قذائف الهاون لم تسبب أي إصابات أو أضرار، لكنه أكد أن المعلومات استندت إلى التقارير الأولية عن الهجوم.

وذكر أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة الهدف من إطلاق قذائف الهاون.

وقال المسؤول الأمريكي إن قذائف الهاون لم تلحق أضرارا بقسمي الرصيف، وهما غير متصلين بساحل غزة في الوقت الحالي.

ويظل الرصيف الذي سيتصل في النهاية بالساحل بعيدا عن الشاطئ، في حين يقع الرصيف العائم حاليا في ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اكتماله.

ويشبه هذا الهجوم ما حدث في وقت سابق حيث سقطت قذائف الهاون على المنطقة نفسها قبل أسبوعين بالقرب من موقع تفريغ المساعدات الإنسانية التي ستنطلق من الرصيف.

وقال مسؤول عسكري أمريكي في ذلك الوقت إنهم لا يعتقدون أن الهجوم له علاقة بالرصيف.