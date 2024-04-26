"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN) -- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، البدء في بناء رصيف بحري مؤقت يهدف إلى المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "السفن العسكرية الأمريكية بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت والجسر في البحر".

وذكر مسؤول عسكري أمريكي أن الرصيف العائم سيكون قادرا على توفير ما يصل إلى 150 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية عندما يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة.

وقال: "فيما يتعلق بالقدرة، نتوقع أن يبدأ بحوالي 90 شاحنة يوميا بقدرة التشغيل الأولية، ثم نرتفع بسرعة إلى 150 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية بينما نحقق القدرة التشغيلية الكاملة".

وأضاف: "خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ المتوسط اليومي للشاحنات التي يتم تسليمها المساعدات الإنسانية في غزة حوالي 220 شاحنة يوميًا - من الواضح أن بعض الأيام تكون أعلى، وبعض الأيام أقل. لذا فإن هذا الإنتاج الإضافي من البحر يمثل زيادة كبيرة في المساعدات".

يذكر أن إنشاء الرصيف العسكري الأمريكي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء ويكاد النظام الطبي ينهار.

وتم طرح خطة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف عائم، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، بعد أيام فقط من بدء الولايات المتحدة إسقاط وجبات الطعام جوا على غزة في محاولة لمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة.

لكن آلاف الوجبات التي يتم إسقاطها في وقت واحد من قبل القوات الجوية الأمريكية لا تقترب حتى مما هو مطلوب لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني ما زالوا في القطاع.

وعلى الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي المستمرة قد وفرت بعض الطعام، إلا أنها، على حد تعبير مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة سيغريد كاغ "قطرة في محيط".