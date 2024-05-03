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(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، إنه: "لا توجد مؤشرات حاليا" على أن لدى حماس نية نشطة لمهاجمة القوات الأمريكية، التي تقوم بإنشاء وتشغيل الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة.

وأضاف أوستن: "بالطبع، أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على وجود نية نشطة للقيام بذلك". وأوضح وزير الدفاع الأمريكي: "ومع ذلك، فهذه منطقة قتال ويمكن أن يحدث عدد من الأمور، وسوف يحدث عدد من الأشياء، وسلامة وأمن قواتنا أمر مهم جدا بالنسبة لي".

وأكد أوستن أنه ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال سي كيو براون يناقشان الوضع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، الذي "يضع بنفسه" التدابير "لضمان حماية قواتنا".

وأضاف: "يوفر حلفاؤنا أيضا الأمن في تلك المنطقة، ولذا سيتطلب الأمر أن نواصل التنسيق معهم عن كثب في حالة حدوث أي شيء لضمان تأمين قواتنا".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه "إذا لم تتخذ إسرائيل الخطوات الصحيحة لإجلاء المدنيين من رفح قبل أن تبدأ عملياتها، فهناك فرصة كبيرة أن نرى المزيد من الضحايا المدنيين".

وأضاف لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في هاواي: "كان هناك حوالي 275 ألف شخص أو نحو ذلك يعيشون في رفح وما حولها قبل بدء الصراع، والآن هناك 1.4 مليون شخص أو نحو ذلك، وهذا عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة جدا. ومرة أخرى، هناك احتمال كبير أنه دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة... سنرى المزيد من الضحايا المدنيين في المستقبل. لذا قبل أن يحدث أي شيء، نريد بالتأكيد أن نراهم (الإسرائيليين) يعالجون هذا التهديد الموجه ضد المدنيين".

وردا على سؤال حول العواقب التي يمكن أن تواجهها إسرائيل إذا مضت قدما في عملياتها في رفح دون إجلاء المدنيين من المدينة، قال أوستن إنه سيكون قرارا على الرئيس (الأمريكي)، جو بايدن أن يتخذه "إذا وصلنا إلى نقطة يجب أن يحدث فيها شيء من هذا القبيل".

وأردف أوستن: "نود أن نطلب تسلسل الأمور، لكن كما تعلمون، في الوقت الحالي، الظروف ليست مواتية لأي نوع من العمليات".