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البيت الأبيض يُعلق على تقرير CNN حول انتهاكات مزعومة في أحد السجون الإسرائيلية

الشرق الأوسط
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مقيدون باستمرار ويرتدون حفاضات.. تحقيق لـCNN يكشف ما يجري لفلسطينيين داخل سجن إسرائيلي غامض
07:13
مقيدون باستمرار ويرتدون حفاضات.. تحقيق لـCNN يكشف ما يجري لفلسطينيين داخل سجن إسرائيلي غامض

(CNN) -- وصف البيت الأبيض تقرير CNN حول الانتهاكات المنهجية المزعومة في أحد السجون الإسرائيلية بأنه "مثير للقلق العميق"، وقال إن إدارة بايدن تتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على إجابات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي لصحفية CNN أرليت ساينز: "لقد اطلعنا على هذه التقارير حول الانتهاكات الممنهجة في هذا السجن"، وأضاف: "هذا أمر يثير عميق قلقنا". 

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وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأمريكية "تواصلت مع نظرائها في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المزاعم". 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "من الواضح أننا نتوقع الحصول على أجوبة وافية هنا". 

وأكد كيربي أن واشنطن تتوقع من "أي من حلفائها، الالتزام بأعلى معايير التعامل مع السجناء"، لكنه رفض أن "يستبق المرحلة الحالية". 

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن على اطلاع الآن حول هذه التقارير، ونطرح الأسئلة المناسبة حيالها". 

ونشرت CNN تقارير حصرية نقلا عن مبلغين إسرائيليين يزعمون حدوث انتهاكات منهجية في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي في صحراء النقب.

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