البيت الأبيض يدعو إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر إلى غزة

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن القراءة الدقيقة للمواقف التفاوضية المنفصلة لإسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن تشير إلى أن الجانبين يجب أن يكونا قادرين على التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: "يجب أن يكونوا قادرين على سد الفجوات المتبقية. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية وتحقيق هذه النتيجة".

يتواجد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، في القاهرة، لمواصلة المناقشات الثلاثاء، بعد يوم من قبول حماس اقتراح وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل قالت إنه "بعيد عن" تلبية مطالبها.

وشدد كيربي على أنه "من الأهمية بمكان" أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المعابر في كرم أبو سالم ورفح، مما أدى إلى إغلاق نقطتين حيويتين لدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي لشبكة CNN: "معبر رفح مغلق الآن بسبب هذه العملية التي ينفذونها، كما تم إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ عدة أيام".

واستولى الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في غارة ليلية شنها في وقت متأخر الاثنين، بعد أن أمر سكان غزة في أجزاء من رفح بالإخلاء في وقت سابق من اليوم. وأُغلق معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي بعد قصف بعشرة صواريخ على الأقل، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، في هجوم أعلنت حماس مسؤوليتها عنه.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة من رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، نشاطًا عسكريًا إسرائيليًا مكثفًا في المنطقة، خاصة في شرق رفح وفي المنطقة المحيطة بالجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكدت CNN عبر مصادر طبية في رفح، مقتل 27 شخصا منذ مساء الاثنين، بينهم ست نساء وتسعة أطفال.