دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أجرى زيارة للسعودية، التقى خلالها عددا من المسؤولين العسكريين بالمملكة.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في الفترة من 9 إلى 10 مايو/أيار (الجاري)، سافر الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى المملكة العربية السعودية للقاء قادة القوات المسلحة الملكية السعودية وكبار الدبلوماسيين الأمريكيين. تعد الزيارة جزءا من رحلة مستمرة لدول متعددة ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت "سنتكوم" أنه "أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، تواصل الجنرال كوريلا مع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي وغيره من كبار القادة العسكريين السعوديين. وناقش القادة المخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، وحالة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والمزيد من الفرص للشراكة في ابتكار التقنيات الدفاعية".

وبحسب البيان، فقد "التقى الجنرال كوريلا أيضاً بالسفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، مايكل راتني، والسفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية، ستيفن فاجن. وناقش القادة التحديات الأمنية الحالية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن".

ونقل بيان "سنتكوم" عن الجنرال كوريلا قوله: "تعد القوات المسلحة الملكية السعودية شريكاً أمنياً مهماً في المنطقة، بينما نتصدى للتحديات الأمنية الإقليمية من خلال منظمات وقدرات قابلة للتشغيل البيني".

وأضاف مايكل كوريلا: "بناءً على شراكتنا العسكرية المباشرة التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، نواصل العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة"، طبقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس"، تويتر سابقا أن "رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، استقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق الأول مايكل كوريلا، وبحثا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية".