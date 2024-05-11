دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بشخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "تم القبض على كل من، عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يحملان الجنسية السورية، عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما".

وأضافت الداخلية السعودية أنه "بإحالتهما إلى المحكمة، صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لما أوردته وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجانيين، عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، السبت، بمنطقة تبوك"، بحسب البيان.