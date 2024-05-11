دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكلمة التي ألقاها بأعقاب اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة، الجمعة.

ونشر السفير الإسرائيلي نص كلمته على صفحته الرسمية بمنصة يوتيوب، في حين أبرز نشطاء لقطات قام بها برفع صورة زعيم حركة حماس، يحيى السنوار وقد كتب عليها "الرئيس السنوار.. دولة حماس الإرهابية.. برعاية الأمم المتحدة" قائلا إن هذا ما ستكون عليه الأمور نتيجة اعتماد القرار.

وفي لقطة أخرى، أبرز نشطاء قيام السفير الإسرائيلي بتمزيق صفحات حملت بنودا من ميثاق الأمم المتحدة حول قبول دول جديدة في عضويتها وأنه يجب أن تكون هذه الدول "محبة للسلام".

وجاء اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتصويت 143 دولة مؤيدة مقابل 9 معارضة وامتناع 25 عن التصويت.