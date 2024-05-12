قصص مؤلمة في كل ركن.. شاهد ما رصدته CNN داخل مستشفى في قطر يعالج جرحى غزة

(CNN)-- قالت بعض العائلات في شمال غزة، بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، السبت، إنها لا تعرف إلى أين تذهب، ووصفت الوضع الخطير في المنطقة.

وأمر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في عدة أحياء هناك بمغادرة المنطقة على الفور والتوجه نحو "الملاجئ" غرب مدينة غزة، محذرًا من أنهم في "منطقة قتال خطيرة".

وقال أب لثلاثة أطفال، لم يذكر اسمه، لشبكة CNN: "لا أعرف إلى أين نحن ذاهبون. لقد نزحوا 7 أو 8 مرات. نحن والأطفال نعاني".

وأشار الأب، الذي كان يقود دراجة نارية مع أطفاله الصغار وممتلكاته، إلى أن القوات الإسرائيلية "أسقطت منشورات تقول إنها ستغزو الشمال".

وأضاف: "نحن نتحرك فقط بسبب الصغار. لا يهمني إذا كنت سأموت، لكني قلق عليهم"، مضيفًا أنه "لا يوجد مكان آمن".

وقال: "لا أعرف ماذا أقول. هل هذه حياة؟ الموت أشرف من هذا الذل".

ووصف رجل آخر ليلة الجمعة بأنها "شديدة". وقال إنه ستكون هذه هي المرة العاشرة التي يقوم فيها بالنزوح. وأضاف أن القصف المدفعي مستمر في الشمال، مضيفًا أن عائلته تتوقع الموت في أي لحظة.

وتابع: "نحن خائفون على حياتنا. سأذهب للبحث عن مكان ونصب خيمة. سأفعل أي شيء هربًا من الموت".