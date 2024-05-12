(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، السبت، إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات ضد مسلحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، أعقب الانفجارات أعمدة من الدخان تتصاعد فوق المباني في حي شرق مخيم جباليا للاجئين يضم العديد من المباني السكنية.

وقال هاغاري إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملية إجلاء مؤقتة للسكان في المنطقة قبل بدء العملية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بعد ظهر السبت عملية استهدفت البنية التحتية للمسلحين في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة.

وأضاف: "في شمال غزة، قامت الطائرات المقاتلة خلال الساعة الماضية بضرب أهداف إرهابية في جميع أنحاء جباليا. بدأنا هذا الصباح عملية إخلاء مؤقتة لمنطقة جباليا من هذه المنطقة باتجاه وسط القطاع كجزء من استعداداتنا لعملية عسكرية في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأسقط الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، منشورات تأمر السكان في عدة مناطق شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، بحسب سكان.

بين عشية وضحاها، من الجمعة إلى السبت، أدت غارات جوية إسرائيلية على حي القصايب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة إلى مقتل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه البالغ من العمر 12 عامًا، وفقًا لمستشفى كمال عدوان. وقال المستشفى إن ثلاثة آخرين قتلوا في غارة جوية منفصلة في جباليا.