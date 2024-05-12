دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل حدا بأحد المواطنين في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بتهمة قتل زوجته سعودية الجنسية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته مريم بنت شمروخ بن بطيحان الحافي، سعودية الجنسية، وذلك بطعنها بآلة حادة ونحرها مما أدى إلى وفاتها".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه".

وأكد بيان الوزارة "أن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته، حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وختمت وزارة الداخلية السعودية قائلة إنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، الأحد 04/ 11/ 1445 هجرية، الموافق 12/05/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا للوكالة السعودية.