جدال بين مراسلة CNN وإسرائيليات يتظاهرن لمنع دخول المساعدات إلى غزة.. شاهد ما حدث

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(CNN)-- اعترض نشطاء إسرائيليون معارضون لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، شحنة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وأظهر مقطع فيديو من حاجز معبر ترقوميا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية، الذي كانت تسير عبره القافلة، شاحنتين على الأقل تتعرضان للنهب، وكانت أكياس وصناديق الطعام متناثرة على الطريق.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المساعدات تأتي من الأردن أو السلطة الفلسطينية.

وقالت حركة ريجافيم التي تعارض نقل المساعدات إلى غزة: "لن نكون طبقًا من فضة للسلطة الفلسطينية".

وأضافت: "في يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في المعارك الإسرائيلية وضحايا الأعمال العدائية، على وجه التحديد، تفتح الحكومة الإسرائيلية طريق إمداد من السلطة الفلسطينية في الخليل إلى إرهابيي حماس في غزة".

وشاركت ريجافيم ونشطاء من مجموعة أخرى، تساف 9، في تعطيل القافلة.

وتواصلت CNN مع الشرطة الإسرائيلية للتعليق.

يكافح الفلسطينيون العالقون وسط الحرب بين إسرائيل وحماس من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة.

ويعاني شمال غزة حاليًا من "مجاعة شاملة"، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي. من المتوقع أن يواجه نصف سكان غزة جوعًا كارثيًا بحلول منتصف يوليو/تموز، مع عدم قدرة جميع الأشخاص البالغ عددهم 2.2 مليون شخص على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.