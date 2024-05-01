تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأردنية إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، "بأشد العبارات" الاعتداء على القافلة الأولى المارة بمعبر بيت حانون، التي ضمت 31 شاحنة، وقافلة ثانية مؤلفة من 48 شاحنة، عن طريق عبر معبر كرم ابو سالم.

وقالت الوزارة إن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما يعد "خرقاً غاشمًا لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وحمّل الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، السلطات الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على القافلتين، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح "يفرض على إسرائيل.. تأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها"، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مستوطنين إسرائيليين ألقوا بعض حمولة قافلتي المساعدات في الشوارع، فجر الأربعاء، وهو ما أدى إلى أضرار مادية للشاحنات. وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية وصول القافلتين إلى غزة في نهاية المطاف.