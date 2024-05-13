تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

(CNN)-- لقي ما لا يقل عن عامل واحد في مجال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مصرعه وأصيب آخر بعد أن تعرضت مركبة تابعة للأمم المتحدة لهجوم في رفح، الاثنين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في مركبة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها".

ولم يلق حق اللوم على إسرائيل أو حماس في الهجوم.

وقال حق إن هذه هي أول حالة وفاة لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأصدر المكتب الإعلامي في غزة بيانا اتهم فيه إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة. وقد سألت CNN الجيش الإسرائيلي عن هذه المزاعم ولم تتلق أي رد حتى الآن.

وأصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانًا أدان فيه الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال البيان: "شعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظف آخر في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عندما قُصفت مركبتهم التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح. ومع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة - ليس فقط بين المدنيين ولكن أيضًا بين العاملين في المجال الإنساني - يكرر الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وإطلاق سراح جميع الرهائن".