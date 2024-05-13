(CNN) -- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها خلال الأسبوع الماضي، قدرت أن حوالي360 ألف شخص فروا من رفح في غزة، بزيادة قدرها 60 ألفاً عن يوم الأحد الماضي.

وفي منشور، الاثنين، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، جددت منظمة الإغاثة دعوتها لوقف إطلاق النار، وانتقدت أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في الجزء الشمالي من القطاع.

وجاء في المنشور: "حاليا، لقد خلقت أوامر القصف والإخلاء المزيد من النزوح والخوف لآلاف العائلات".

وتابعت الأونروا في المنشور: "لا يوجد مكان ليذهبوا إليه ولا أمان بدون وقف إطلاق نار".