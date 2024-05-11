الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في شمال غزة وشرق رفح فورا

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القدس (CNN)-- أمرت القوات الإسرائيلية، السبت، السكان والنازحين في عدة أحياء شمال قطاع غزة بمغادرة المنطقة فورا والتوجه نحو "المآوي" غرب مدينة غزة، محذرة من أنهم في "منطقة قتال خطيرة".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أنتم تتواجدون بمنطقة قتال خطيرة. تحاول حماس إعمار قدراتها في المنطقة، ولذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة التي تتواجدون فيها، ولذلك، كل من يتواجد في تلك المناطق يعرض نفسه وعائلته للخطر".

ويطال أمر الإخلاء مناطق جباليا وأحياء الشعشاعة وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنهضة والنهضة -الزهور، بحسب البيان العسكري الإسرائيلي، الذي حذر المواطنين من الاقتراب من السياج الأمني.

وتم إسقاط منشورات تحذيرية على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة والمنطقة المحيطة به، بحسب مراسل شبكة CNN الموجود هناك. كما أُسقطت منشورات مماثلة على جباليا، بحسب صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح السبت.

وفي الأسابيع الأخيرة، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه وغاراته على شمال غزة بعد أن أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه سيسحب قواته من هناك.

وأضاف أفيخاي أدرعي في بيانه: "كما ندعو بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح تشهد أنشطة إرهابية لحماس في الأيام والأسابيع الأخيرة، إلى جانب بنية إرهابية أخرى، وتحديدًا في مخيمي رفح والشابورة، وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس، في بلوكات 6-9، 17، 25-27، و31، بأنه عليكم التوجه فورا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".