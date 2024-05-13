بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملياته في شمال غزة خلال الليل، وإن "العمليات الدقيقة" مستمرة في شرق رفح وبالقرب من معبر رفح، وكذلك في منطقة الزيتون وسط غزة. ويأتي العمل العسكري في رفح قبل غزو واسع النطاق مخطط له.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوز 35 ألف شخص.

وفي شمال غزة، بعد دعوات السبت لإخلاء عدة مناطق، بما في ذلك جباليا، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عملية "بناء على معلومات استخباراتية تتعلق بمحاولات حماس إعادة تجميع بنيتها التحتية الإرهابية ونشطائها في المنطقة".

وأظهر مقطع فيديو إطلاق نار كثيف ودبابات إسرائيلية وأصوات طائرات مسيرة في منطقة جباليا فجر الأحد.

فيما يلي آخر التطورات:

الولايات المتحدة تواصل التحذير من غزو رفح: حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، من أن التوغل "المتهور في رفح" قد يكون له عواقب وخيمة. وقال لشبكة NBC: "من المحتمل أن ترث إسرائيل تمردًا مع بقاء العديد من مسلحي حماس، أو، إذا غادرت، فراغًا مليئًا بالفوضى، وربما تعيد حماس ملئه".

المملكة المتحدة ترفض أيضًا الهجوم على رفح: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه لا يدعم خطة إسرائيل لشن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه يعارض أيضًا فكرة إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إنه يتحمل "ثقل" هجوم حماس في 7 أكتوبر: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنه يتحمل "مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن مواطنينا في 7 أكتوبر". وأضاف هليفي: "أحمل ثقلها على كتفي يوميًا، وفي قلبي أفهم أهميتها تمامًا".

نقص الغذاء لدى وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة: حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة الإنسانية في غزة من أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من المحتمل أن تنفدا من المساعدات الغذائية في جنوب غزة.

آلاف الجثث تحت الأنقاض: يقدر الدفاع المدني في غزة أن نحو 10 آلاف جثة محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. وقال المتحدث باسمها محمود بصل، إنه بعد مرور أربعين يومًا على انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط مجمع الشفاء الطبي، "لا تزال طواقم الدفاع المدني والطبي تعمل على انتشال الجثث التي دفنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر جماعية".

الجيش الإسرائيلي يقول إنه فتح معبرًا جديدًا للمساعدات: أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح معبر جديد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. "بناء على توجيهات حكومة إسرائيل وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، تم فتح معبر إيريز الغربي في منطقة شمال قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة". وقال الجيش الإسرائيلي في البيان.