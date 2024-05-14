دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، ملابسات اختفاء طفلة، بعدما ألقاها والدها في أحد المصارف "قنوات صرف المياه" في محافظة أسيوط، بصعيد مصر، وأعلنت الوزارة انتشال جثمان الطفلة بعدما اعترف الأب بالواقعة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنه تم "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بشأن اختفاء طفلة بمنفلوط بأسيوط".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها: "بالفحص تبين عدم تقدم (والد الطفلة، وله معلومات جنائية) ببلاغ في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيامه بإلقائها بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، والادعاء باختفائها لمحاولة إلصاق التهمة بآخرين".

وختمت الوزارة بيانها قائلة إنه "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أسفرت جهود قوات الإنقاذ النهري عن انتشال جثمان الطفلة من مكان إلقائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".