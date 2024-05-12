شاهد.. مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزة

يرصد مراسل شبكة CNN، سكوت ماكلين في هذا التقرير الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط وشمال غزة، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت حماس، في مقتل العشرات من المدنيين.

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