شاهد.. مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزة

شاهد.. مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزةالشرق الأوسطنشر الأحد، 12 مايو / أيار 2024يرصد مراسل شبكة CNN، سكوت ماكلين في هذا التقرير الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط وشمال غزة، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت حماس، في مقتل العشرات من المدنيين.قد يهمك أيضًا.. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في شمال غزة وشرق رفح فورابايدن: يمكن وقف إطلاق النار في غزة "غدًا" إذا أطلقت حماس سراح الرهائنقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليرفحغزةقطاع غزةكتائب عزالدين القساممعبر رفح