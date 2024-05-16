إسماعيل هنية يعلق على "جمود" مفاوضات وقف إطلاق النار

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(CNN)-- حمل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأربعاء، إسرائيل "مسؤولية" الجمود الحالي في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكان المقترح الذي طرحه الوسطاء المصريون في أواخر إبريل/نيسان، "حماس" إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.

وقال هنية، في كلمة بمناسبة ذكرى "النكبة": "لقد أعلنا مؤخرا موافقتنا على الاقتراح الذي قدمه لنا الأخوة في مصر وقطر والذي كان بعلم الإدارة الأمريكية ومتابعتها".

وأضاف هنية أن إسرائيل "ردت على هذا الطرح ببدء العدوان على مدينة رفح والدخول إلى مخيم جباليا وحي الزيتون بمدينة غزة"، وتابع: "إسرائيل أدخلت تعديلات على المقترح أدت إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود"، حسب قوله.

وفي وقت سابق من مايو/أيار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لا يستطيع قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب"، واتهم الحركة بتقديم مطالب "غير مقبولة" في المفاوضات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، مضيفا أن إسرائيل "أبدت استعدادا لقطع شوط طويل" في المفاوضات، وذكر أن الاستجابة لطلب "حماس" بانسحاب القوات الإسرائيلية "غير واردة".

وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة إلى طريق مسدود أواخر الأسبوع الماضي.

وقال وسطاء قطريون ومصريون إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين إسرائيل و"حماس" بشأن وقف القتال في قطاع غزة.