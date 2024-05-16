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دبلوماسي أمريكي يعلق على عدم وضوح إسرائيل بشأن مكان السنوار.. وهذا ما قاله عن جهود بلينكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، وتعليقه على رفع سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، جلعاد إردان، لصورة زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

وقارن هنية في كلمته قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو برفع خارطة إسرائيل كاملة على المنبر ذاته في الأمم المتحدة وأنه بعد "طوفان الأقصى" رفع السفير الإسرائيلي صورة السنوار على المنبر ذاته.

وكان السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة قد نشر نص كلمته على صفحته الرسمية بمنصة يوتيوب، رافعا صورة السنوار وقد كتب عليها "الرئيس السنوار.. دولة حماس الإرهابية.. برعاية الأمم المتحدة"، قائلا إن هذا ما ستكون عليه الأمور نتيجة اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة.

ويذكر أن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرار جاء بتصويت 143 دولة مؤيدة مقابل 9 معارضة وامتناع 25 عن التصويت.