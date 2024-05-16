غزة.. إسرائيل تنشر فيديو لمسلحين بمبنى للأمم المتحدة داعية لتحقيق

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(CNN)-- دعا الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة إلى التحقيق في وجود مسلحين في منشأة تابعة للأمم المتحدة في جنوب غزة بعد نشر شريط فيديو يظهر رجال مسلحين في المنشأة.

تظهر لقطات طائرة بدون طيار نشرها الجيش الإسرائيلي الرجال المسلحين بالقرب من المركبات التي تحمل علامات الأمم المتحدة في منشأة لوجستية تابعة للأونروا في غزة. Credit: IDF

وتُظهر لقطات التقطتها طائرات بدون طيار ونشرها جيش الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، وتم تحديد موقعها الجغرافي بواسطة شبكة CNN، الرجال المسلحين بالقرب من المركبات التي تحمل علامات الأمم المتحدة في منشأة لوجستية تابعة للأونروا في رفح، والتي كانت بمثابة نقطة توزيع رئيسية للمساعدات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اللقطات تم تصويرها في 11 مايو/ أيار، قبل ثلاثة أيام من نشر الجيش الإسرائيلي لها، ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير الفيديو.

وقالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في غزة "الأونروا"، إنها "غير قادرة على التحقق من صحة أو محتوى" الفيديو، لكنها قالت إنه "من المحتمل" أن الفيديو يظهر مستودعا للأونروا تم إخلاؤه الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي نشر مقطع الفيديو بعد يوم واحد من مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر عندما قصفت السيارة التي تحمل علامة الأمم المتحدة والتي كانا يستقلانها في رفح. وقالت الأمم المتحدة إنها تعتقد أن دبابة أطلقت النار على السيارة، وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث “قيد المراجعة”.