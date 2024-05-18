لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى إجراء تحقيق في مزاعم إساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين في غزة والمحتجزين في أحد السجون الإسرائيلية، بعد تقرير حصري لشبكة CNN.

وكانت شبكة CNN قد أوردت تقريرًا عن مبلغين إسرائيليين يزعمون حدوث انتهاكات منهجية في سجن سدي تيمان الإسرائيلي في صحراء النقب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـCNN، السبت: "إن التقارير الواردة عن سوء معاملة السجناء في أحد معسكرات الاعتقال في صحراء النقب مثيرة للقلق العميق. إن مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالإيذاء النفسي والجسدي، والتي لا يمكن تبريرها على الإطلاق، يجب التحقيق فيها بشكل كامل". وأضاف المتحدث أن ألمانيا تثير أيضًا هذه القضية في اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين.

وتابع المتحدث: "يجب على الجيش الإسرائيلي، بالطبع، أن يحترم حقوق السجناء وهو ملزم بموجب القانون الدولي بالقيام بذلك. إننا نقوم بحملة من أجل الوصول إلى السجون للجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة - حتى يمكن التحقيق في مثل هذه الادعاءات".

وكان البيت الأبيض قد وصف في السابق الادعاءات التي أثيرت في تقرير CNN بأنها "مثيرة للقلق العميق"، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على إجابات.