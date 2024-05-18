بلينكن: أمام حماس عرض "سخي" من قبل إسرائيل.. وهذا ما قاله مصدر لـCNN حول المقترح

(CNN)-- أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل أحد قادتها في غارة جوية إسرائيلية في منطقة البقاع بلبنان، بالقرب من الحدود السورية، الجمعة.

وقالت "القسام"، في بيان، إن "شرحبيل علي السيد الملقب بـ(أبو عمرو) استشهد بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي".

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قتل السيد في غارة جوية، لكنه وصفه بأنه "قائد كبير في الجماعة الإسلامية في لبنان الذي تعاون مع حماس ضد إسرائيل".

وقال البيان إن "السيد عمل على تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية من لبنان ضد إسرائيل في الساحة الشرقية مؤخرا، وكذلك بالتعاون مع جناح حماس في لبنان".