وفقًا للأخبار الرسمية الإيرانية، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء زيارته لمنطقة شمالية وحالته غير معروفة حاليًا.

كان رئيسي بحفل تدشين سد مشترك على حدود إيران مع أذربيجان عندما تعرضت مروحيته لحادث "تحطم"، الأحد، حيث أقلع رئيسي بمروحيته وعدد من المروحيات الأخرى في هذه الرحلة للتحليق عبر الجبال وأصبح الجو غائمًا، وكان الجو ممطرًا.

وكانت التقارير تفيد بأن درجات الحرارة شديدة البرودة هناك ويبدو أن المراقبين الجويين الأرضيين فقدوا الاتصال بالمروحيات.

وقالت تقارير وسائل الإعلام الوطنية الإيرانية إنه تم نشر حوالي 20 طائرة مسيّرة للبحث، إضافة إلى عشرات من أطقم الإسعاف في المنطقة، حتى أنهم قاموا بإشراك متسلقين بالبحث في المنطقة.

ودعت وسائل الإعلام الصلاة من أجل الرئيس، حيث أظهرت مقاطع فيديو قادمة من بعض الأضرحة المهمة في إيران لأشخاص يفعلون ذلك حرفيًا.