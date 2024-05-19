دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا التلفزيون الرسمي الإيراني والحساب الرسمي للرئيس إبراهيم رئيسي على انستغرام، الإيرانيين إلى الصلاة من أجله ومرافقيه بعد "هبوط صعب" لمروحية كانت تقلهم، الأحد.

وجاء في إحدى التدوينات المنشورة على حساب رئيسي على انستغرام: "ندعو أبناء الوطن إلى الدعاء بالشفاء للرئيس ورفاقه".

كانت مروحية تحمل على متنها الرئیس الإيراني ووفد مرافق تعرضت لـ"هبوط صعب"، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقتها، كان الرئيس الإيراني عائدًا من حفل افتتاح سد مشترك على الحدود ما بين إيران وأذربيجان، وهبطت المروحية في منطقة فرزكان، الأحد، بحسب إرنا.

وكان يرافق الرئيس إبراهيم رئيسي على الطائرة وزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وتعد مروحية رئيسي ومرافقيه واحدة من ثلاث مروحيات كانت ضمن الوفد المشارك في حفل افتتاح السد، الذي حضره الرئيس إلهام علييف، في وقت سابق الأحد.

يأتي هذا في وقت وقت فرق الإنقاذ صعوبات تتعلق بظروف الطقس والتضاريس، التي تحول دون سرعة الوصول لمكان سقوط الطائرة، بحسب التلفزيون الإيراني.