أبرز رسائل التعزية لإيران بمقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما

(CNN) – قُتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، وعدد من مرافقيهما في حادثة تحطم مروحيتهم مساء الأحد، ليُقدم عدد من قادة الدول وتُصدر بعض الجماعات التعازي لإيران بعد هذا الحادث.

رئيس الإمارات

كتب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

أمير قطر

نشر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منشورا على "إكس"، جاء فيه: "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رئيس وزراء العراق

كتب رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، عبر صفحته على "إكس": "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".

ملك الأردن

كتب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني عبر صفحته على "إكس": "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".

بشار الأسد

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد "تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما"، وفقا للرئاسة السورية.

رئيس وزراء الهند

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي: "حزين جداً ومصدوم من الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية. وسوف يذكر دائماً إسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران. تعازينا القلبية لعائلته وشعب إيران. تقف الهند إلى جانب إيران في وقت الحزن هذا".

حركة "حماس"

قالت الحركة في بيان لها: "بإيمانها التام بقضاء الله وعظيم صبرها وقبولها، تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص العزاء والمواساة العميقة والتضامن إلى المرشد الأعلى ومرشد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي، وإلى الحكومة الإيرانية، وإلى الشعب الإيراني الشقيق، بوفاة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وممثل المرشد الأعلى وإمام الجمعة في تبريز السيد محمد علي الهاشم، والسيد مالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، إثر الحادث المأساوي والمؤلم بتحطم المروحية شمال غرب إيران".

الحوثيون

وكتب القيادي الحوثي، محمد الحوثي: " تعازينا الحارة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية ولأهالي الرئيس والوفد المرافق في استشهاد الرئيس رئيسي والوفد المرافق ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ... وسيبقى الشعب الإيراني ولاد بالقيادات المخلصة لشعبهم بإذن الله".

حزب الله

قال حزب الله في بيان له: "العزاء أولاً لسيدنا ومولانا بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان عليه السلام ‏ولسماحة آية الله ‏العظمى الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله، ولمراجعنا ‏العظام ولمسؤولي الجمهورية ‏الإسلامية والشعب الإيراني الصابر والعزيز ‏وبالخصوص إلى عائلاتهم الشريفة والمجاهدة، ‏وكذلك إلى مسلمي وأحرار العالم".

وأردف الحزب اللبناني المدعوم من إيران: " لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما ‏كان خادماً مخلصاً وصادقاً لشعب إيران العزيز ونظام ‏الجمهورية الإسلامية ‏الشامخ، وعضداً وفياً لسماحة الإمام القائد دام ظله، كما كان أملاً كبيراً لكل ‌‏المضطهدين والمظلومين"، حسب قوله.