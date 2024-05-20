الهلال الأحمر الإيراني: نقل جثث قتلى تحطم المروحية الرئاسية إلى تبريز

(CNN) – قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إن جثث القتلى في حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية سيتم نقلها إلى مدينة تبريز، وفقًا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، من بين قتلى هذه الحادثة.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بشكل رسمي الإثنين.

وتحطمت المروحية أثناء سفرها من محافظة أذربيجان الشرقية إلى مدينة تبريز في إيران، حسبما ذكرت تسنيم في وقت سابق.

وفي سياق متصل، كانت هناك غيوم منخفضة ودرجات حرارة أقل من المتوسط في جميع أنحاء المنطقة أثناء تحطم المروحية. في حين أنه من الصعب الحصول على بيانات موثوقة عن الطقس في المرتفعات العالية في إيران. لكن مدينة تبريز، التي كانت أقرب مدينة رئيسية إلى الحادث والوجهة النهائية لرحلة المروحية أظهرت درجات حرارة أقل من المتوسط في وقت وقوع الحادث.

ومع غروب الشمس في المنطقة الأحد، هبط الضباب وأصبحت درجات الحرارة أشد برودة في المنطقة. وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن درجات الحرارة في تبريز انخفضت إلى 9.2 درجة مئوية، وهي أقل من المتوسط لهذا الوقت من السنة. وقد تنخفض درجات الحرارة في المناطقة المرتفعة إلى حد التجمد.