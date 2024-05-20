إيران.. "اجتماع طارئ" للحكومة وهذا ما نٌشر على حساب رئيسي على "إكس"

(CNN) -- عقدت الحكومة الإيرانية "اجتماعًا طارئا" الإثنين بعد الإعلان عن موت رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الإثنين.

وكان الكرسي الذي يجلس فيه رئيسي عادةً شاغراً مع وشاح أسود في تكريم لذكرى الرئيس، وفقًا لصورة نشرتها الوكالة.

وسيتم الإعلان عن توقيت وتفاصيل مراسم الحداد في المستقبل، بحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونشر الحساب الرسمي لرئيسي آيات من القرآن جاء فيها: "سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ... كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ".

وتبث القنوات الرسمية الإيرانية آيات قرآنية بين نشراتها الإخبارية، بعد الإعلان عن موت الرئيس إبراهيم رئيسي وثمانية آخرين بعد تحطم المروحية التي كانوا يسافرون بها في مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية.