وسائل إعلام إيرانية: لا ناجين في موقع تحطم مروحية إبراهيم رئيسي

عمليات بحث وسط الضباب.. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني

(CNN)-- قالت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، إنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين.

وتحطمت المروحية أثناء زيارة رئيسي لمنطقة شمالية، حيث كان بحفل تدشين سد مشترك على حدود إيران مع أذربيجان عندما تعرضت مروحيته لحادث "تحطم"، الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) و"مهر" للأنباء شبه الرسمية أنه "لم يتم العثور على ناجين" في موقع تحطم المروحية،

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليفاند إنه لا توجد علامات على نجاة أولئك الذين كانوا على متن المروحية.