(CNN) – أعلن سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أجل زيارته إلى اليابان نظرا لضرورة وجوده بجانب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وكتب السفير الياباني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أعلنت حكومة اليابان اليوم إرجاء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وذلك بعد أن أبلغتها حكومة المملكة بضرورة بقاء سمو ولي العهد فيها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بعمره".

وجاء منشور إيواي تعليقا على خبر لوكالة الأنباء السعودية الرسمية جاء فيه أن العاهل السعودي استكمل "الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة".

وأشارت الوكالة إلى أنه تبين "وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب"، وفقا لواس.