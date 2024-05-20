فيديو يرصد لحظة نقل جثامين قتلى مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة

فيديو يرصد لحظة نقل جثامين قتلى مروحية الرئيس الإيراني المنكوبةالشرق الأوسطنشر الاثنين، 20 مايو / أيار 2024أظهر مقطع فيديو لحظة نقل فرق الإنقاذ لجثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه من موقع تحطم المروحية التي كانت تقلّهم قرب الحدود الشمالية الغربية للبلاد إلى أقرب مدينة إيرانية، وهي تبريز.قد يهمك أيضًا.. أبرز رسائل التعزية لإيران بمقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهمافي منطقة وعرة.. شاهد أين تحطمت طائرة الرئيس الإيرانيالهلال الأحمر الإيراني: نقل جثث قتلى تحطم المروحية الرئاسية إلى تبريزقراءة المزيدإيرانالأحوال الجويةحوادث جويةكوارث الطيرانكوارث جوية