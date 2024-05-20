فيديو يرصد لحظة نقل جثامين قتلى مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة

أظهر مقطع فيديو لحظة نقل فرق الإنقاذ لجثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه من موقع تحطم المروحية التي كانت تقلّهم قرب الحدود الشمالية الغربية للبلاد إلى أقرب مدينة إيرانية، وهي تبريز.

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