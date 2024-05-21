(CNN)-- أعربت فرنسا، الاثنين، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلنت قرارها بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين وكذلك قيادات في حركة "حماس" في غزة.

وبهذا الموقف انفصلت فرنسا عن حلفائها الغربيين، حيث قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكا للدائرة التمهيدية بالمحكمة لتقرير ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته".

وأضافت: "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال".

وذكرت باريس أنها تحذر "منذ عدة أشهر" بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية "وخاصة من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب البيان.

ويمثل البيان انقساما كبيرا بين موقف فرنسا وموقف حلفائها الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس جو بايدن القرار بأنه "شائن"

وكانت فرنسا واحدة من الدول الغربية القليلة المستعدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك انتقاد قرار أمريكا باستخدام حق النقض (الناتو) ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت مبكر والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.