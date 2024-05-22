نتنياهو لـCNN: اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضدنا "شائنة"

"الجنائية الدولية أُسست من أجل السفاحين كبوتين".. كريم خان يكشف لـCNN عما قاله مسؤول أمريكي له

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير دفاعه "شائنة".

وتأتي تصريحات نتنياهو، خلال المقابلة مع جيك تابر من CNN بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنه يسعى للحصول على مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وكبار قادة حركة "حماس" بشأن جرائم حرب مزعومة.

وقال خان إن التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وفي المقابل، ذكر نتنياهو، في المقابلة، أن خان "مدعي عام مارق وجه اتهامات باطلة وخطيرة وكاذبة في نفس الوقت".

وعقب التقدم بطلب للحصول على مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين و"حماس" في نفس الإجراء، تلقى خان انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة، الحليف الوثيق لكن جماعات حقوق الإنسان رحبت بطلبه، وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار مذكرات الاعتقال.

يذكر أن إسرائيل مثل الولايات المتحدة ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.