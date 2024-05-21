خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع المذيعة كريستيان أمانبور، حول سبب عدم استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

نستعرض لم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين كريم خان والمذيعة كريستيان أمانبور:

كريستيان أمانبور: أريد أن أسألك، كلمة "الإبادة الجماعية" قد تم استخدامها من قبل كلا الجانبين ويعتقد الكثيرون أن الإبادة الجماعية تُرتكب، لكنك لا تستخدم هذه الكلمة.

كريم خان: حسنًا، هذا تحقيق نشط، ولدينا تهم جنائية يمكننا استخدامها، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وفيما يتعلق بهذه المرحلة الحالية من التحقيقات، فإن الاتهامات التي قدمناها إلى القضاة لا تشمل الإبادة الجماعية، لكننا مستمرون في التحقيق. إنها حالة معقدة للغاية. ولم تسمح لنا السلطات الإسرائيلية بالدخول إلى غزة. كما أننا نواصل تحقيقاتنا فيما يتعلق بهجمات حماس. وإذا أخذتنا الأدلة في اتجاه معين، فلن نتردد في التصرف. لذلك لا يزال التحقيق نشطًا. لكن نعم، اليوم لم نفعل ذلك.

كريستيان أمانبور: ما تعريف مصطلح قتل مجموعة من البشر؟

كريم خان: إنه القتل الجماعي.

كريستيان أمانبور: تختلف عن الإبادة الجماعية؟

كريم خان: نعم. الإبادة الجماعية تعرف بالقصد المحدد، وليس القتل فقط، بل نية تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً. نية محددة لتدمير الجماعة كلياً أو جزئياً. لذلك لم ندرج في طلبنا اليوم إصدار أوامر قضائية بجريمة الإبادة الجماعية.