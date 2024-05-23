(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبرتو موريلو، الأربعاء، أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمر بفتح سفارة لبلاده في مدينة رام الله الفلسطينية.

وقال موريلو، للصحفيين، إن "هذه الخطوة جزء من هدف السياسة الخارجية الذي تروج له بترو مع حكومات أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "الحكومات السابقة لكولومبيا اعترفت بفلسطين كدولة، في حكومة الرئيس (خوان مانويل) سانتوس، وأعطى الرئيس بيترو التعليمات بأن نقوم بفتح السفارة الكولومبية في رام الله وهذه هي الخطوة التالية التي سنتخذها".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية، وبعد أسابيع من إعلان بترو أن كولومبيا ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وأكد موريلو مجددا أن كولومبيا "تدين اعتداءات حماس، لكنها ترفض الرد الإسرائيلي"، كما قال إن "النية لفتح سفارة في رام الله ليست إجراء ضد إسرائيل بل لصالح وجود دولتين".

وقال إن "المزيد والمزيد من الدول ستعترف بفلسطين، وهذا ليس ضد إسرائيل أو شعبها أو اليهود، بل بالأحرى وافقت الأمم المتحدة، في سياق اتفاقيات أوسلو، على إيجاد حل الدولتين، ولذلك، إذا كنت بحاجة إلى دولتين، فمن الواضح أنك تحتاج إلى الاعتراف بفلسطين كدولة".

ومن غير الواضح متى سيتم افتتاح سفارة كولومبية في رام الله وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للقيام بذلك.

وتواصلت شبكة CNN مع السفارة الإسرائيلية في كولومبيا للتعليق على الأمر.