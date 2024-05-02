"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

(CNN)-- أشادت حركة "حماس"، الخميس، بالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد أن أعلن أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وجاء في بيان "حماس": "نقدر بشدة الموقف الذي اتخذه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو"، وأضافت أنها تعتبر قرار كولومبيا "انتصارا لتضحيات شعبنا وقضيته العادلة"، ودعت الدول الأخرى إلى أن "تحذو حذو كولومبيا".

يذكر أن بيترو قال خلال تجمع حاشد في ساحة بوليفار في بوغوتا، الأربعاء، إن تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الوضع في غزة يعد بمثابة "إبادة جماعية".

ولاحقا، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إعلان الرئيس الكولومبي، واتهمه بـ"مكافأة حماس"، قائلا إنه يقف إلى جانب "أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية والذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأطفال واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء"، حسب قوله.

كما وصف كاتس الرئيس الكولومبي بأنه "رئيس مليء بالكراهية ومعاد للسامية"، وقال إن العلاقات بين البلدين "ستظل دافئة على الرغم من تصرفاته".