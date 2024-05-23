(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، اعتراضات الولايات المتحدة على سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت "البنتاغون"، في بيان، أن أوستن ذكر، في الاتصال الهاتفي مع غالانت، أن أوستن شجع الحكومة الإسرائيلية على إكمال المحادثات مع مصر لإعادة فتح معبر رفح واستئناف تدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبوسالم.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب، في وقت سابق من الأربعاء، إن مصر تعد "شريكا مهما" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أنه لديه "قلق عميق" بشأن إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة الذي استولت عليه إسرائيل مؤخرا.

وأضاف: "من المهم، على ما أعتقد، من الناحية السياسية، أن يُظهر المصريون أنهم جهة فاعلة حاسمة في تقديم المساعدة"، مضيفا أنه "سيظل من الصعب إعادة فتح المعبر بسبب الأنشطة القتالية بالقرب من البوابة وحولها".

وكانت مصر رفضت، في تصريحات سابقة لوزير الخارجية سامح شكري تحميلها مسؤولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد تصريحات لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس طالب فيها بإعادة فتح معبر رفح من جانب القاهرة، بعد أيام من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المنفذ الحدودي.