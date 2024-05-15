دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم النائب بالرلمان المصري، مصطفى بكري، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد الجدل الذي أثاره الأخير بدعوة مصر لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه.

وقال بكري في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "وزير الخارجية الإسرائيلي يكذب بوقاحه، ويزعم ان مصر هي التي تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين عبر معبر رفح. حقا إذا لم تستح فافعل ما شئت. العدو الصهيوني هو الذي أغلق المعبر من الجانب الفلسطيني ومصر رفضت التنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي أراد فرض سطوته علي المساعدات.."

وتابع بكري قائلا: "مصر لن تصمت أمام ما يجري من أكاذيب، بالأمس بثوا أكاذيب عن اتصال جري بين الوزير عباس كامل ورئيس الشاباك، وهو ما نفته مصر. الشارع المصري الغاضب ينتظر إجراءات فاعله من حكومته تضع حدا للعجرفة والتآمر الصهيوني".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال في منشور عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء: "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة بات آلآن في أيدي أصدقائنا المصريين"، داعيًا القاهرة إلى "إعادة فتح معبر رفح"، الذي تتمركز فيه قوات إسرائيلية حاليًا.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد الوزير سامح شكري "رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا".

واعتبر شكري أن "السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".