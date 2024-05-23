وصول نعشي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إلى مثواهما الأخير

(CNN) -- وصل نعش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد، الخميس، في مراسم حضرتها حشود كبيرة من المشيعين.

وكان هناك حشد كبير ينتظر التابوت عندما وصل إلى مطار مشهد قبل الظهر. ووصل تابوتان آخران يحملان المسؤولين اللذين لقيا حتفهما في تحطم المروحية المميت أيضاً إلى المدينة.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية آلاف الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون صورة رئيسي، ويتجمعون في شوارع مشهد لحضور الجنازة، بينما تتحرك شاحنة تحمل نعش الرئيس ببطء نحو مثواه الأخير.

كما شوهدت على طول الطريق أعلام فلسطينية وصور لقائد فيلق القدس الإيراني السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في عام 2020، وفقًا لصور نشرت على وسائل الإعلام الحكومية.

ومن المقرر أن يتم دفن رئيسي مساء الخميس بالتوقيت المحلي في مرقد الإمام الرضا حيث دفن الإمام الثامن للطائفة، وهو موقع مقدس للمسلمين الشيعة.

ووُلد رئيسي في مشهد عام 1960، وكان يدير مؤسسة خيرية قوية تُعرف باسم "مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة"، التي تدير ضريح الإمام رضا الضخم، وهو موقع إسلامي مقدس رئيسي في المدينة، وكان رئيسي أيضًا ممثل المرشد الأعلى في المحافظة.

في مبنى وزارة الخارجية في طهران، حضرت حشود كبيرة من المشيعين جنازة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي تم نقل تابوته عبر الشوارع إلى موقع دفنه في ضريح شاه عبد العظيم في بلدة ري جنوب طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني للصحافيين، إن "موت أمير عبد اللهيان خسارة للجهاز الدبلوماسي الإيراني، لكن لن تكون هناك تغييرات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن المرشد الأعلى علي خامنئي، الاثنين، الحداد لمدة خمسة أيام بعد تأكيد موت رئيسي وأمير عبداللهيان و6 آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأحد.