طريقة أداء خامنئي لصلاة الجنازة على إبراهيم رئيسي تثير تفاعلا

ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أداء المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، لصلاة الجنازة على الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قتل مع عدد من المسؤولين بتحطم طائرة مروحية.

ومن بين التعليقات قال الإعلامي عبدالباري عطوان بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "تابعت صباح اليوم مراسم تشييع جثامين الرئيس الايراني الشهيد رئيسي ورفاقه ولفت نظري عدة أمور أبرزها كلمة السيد خامنئي الذي ام صلاة الجنازة بلغة عربية سليمة ووجود العلم الفلسطيني وهتاف الموت لإسرائيل وامريكا في اتهام مباشر لهما بعملية الاغتيال المفترضة اتوقع مفاجآت كبيرة قادمة".

وكانت حشود ضخمة قد ملأت الشوارع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في طهران، وظهر علي خامنئي، وهو يؤم صلاة الجنازة، في حين أعلنت إيران إغلاق المكاتب وإجازة رسمية ليوم الحداد.

وتجمع الإيرانيون أيضًا في مسجد "المصلى الكبير"، الثلاثاء، لتكريم الرئيس الراحل بعد نقل جثمانه إلى طهران، والعاصمة هي المحطة الأخيرة في مراسم الجنازة التي بدأت، الثلاثاء، في مدينة تبريز شمال غرب البلاد. وستستمر المراسم مساء الخميس في مشهد حيث من المقرر أن يتم دفن رئيسي.