(CNN) -- أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة "تعازي وتعاطف" إلى الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان وفقا لواس: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب".

من جانبه، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في رسالة تعزية منفصلة: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"".

وكان رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، قد لقيا مصرعهما في حادث سقوط مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، وهو الحادث الذي أدى لمقتل عدد من مرافقيهما.